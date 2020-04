tmwradio Galderisi: "Il calcio riparta. Milan, triste se Pioli andrà via"

L'ex attaccante e tecnico Giuseppe Galderisi ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, dei temi del momento. Ecco le sue parole:

Ora i club di A sono uniti nel ripartire. Che ne pensa?

"Non ci vogliono personalismi, egoismi. Bisogna solo pensare a come ripartire. E bisogna farlo il prima possibile. Si deve trovare il modo di convivere con il virus e le Istituzioni devono darci l'input. Dobbiamo ripartire tutti, con il nostro impegno e responsabilità. Ora c'è bisogno che le Istituzioni capiscano il momento. Una parte del Pil dipende anche dal calcio, serve ripartire ma togliamo anche un po' di burocrazia. Dobbiamo trovare una soluzione, non sarà semplice ma c'è bisogno di farlo. C'è bisogno di un po' di coraggio, ma bisogna ripartire".

Sei favorevole alla riconferma dal Milan di Pioli?

"Sono straconvinto che quello che sta facendo Pioli è strepitoso, sia nella gestione del gruppo che nella costruzione della squadra. Stanno pensando ad un altro tecnico? Vuol dire che non sappiamo apprezzare i tecnici che sanno lavorare. Ha sempre dimostrato, dove è andato, grande ordine in campo e grande gestione del gruppo. Se non fosse riconfermato, sarei molto triste. Forse la soluzione ai suoi problemi il Milan ce l'ha in casa".