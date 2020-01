TMW RADIO - Galderisi: "Napoli, bisogna dare forza a Gattuso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante e tecnico Giuseppe Galderisi.

Come valuti la Juve dopo Napoli? Nel mirino sono finiti Sarri e Paratici:

"La stagione è partita con un po' di confusione. C'erano degli obiettivi in uscita e in entrata, tutto è stato stravolto da giocatori che sono voluti rimanere ma che in campo poi hanno fatto la differenza. Tutti vorrebbero vedere la Juve con 20 punti di vantaggio, ma ora le concorrenti sono più all'altezza. Mi stupisce vedere calciare da solo Insigne quella palla senza essere pressato. In altre circostanze non lo avrebbero concesso. Serve un centrocampo che corre, ma se non lo fai, squadre come il Napoli possono metterti in difficoltà. Sarri? Non lo metto in discussione, lui sta cercando di far trovare alla squadra la sua dimensione. Serve un po' più di cattiveria".

Ci credi alla scalata Champions del Napoli?

"Non scherziamo, l'obiettivo di Gattuso è di pensare partita per partita. Il fatto che ci sia la possibilità di rinnovo prima di arrivare agli obiettivi prefissati vuol dire che non si guarda all'obiettivo ma al progetto. Lui piace perché dà un input forte al gruppo, non ha paura e affronta tutto senza problemi. Il Napoli deve cercare il cambiamento. Sta cercando il riscatto ora. Serve togliere la confusione. Se arrivasse il rinnovo di Gattuso, darebbe forza a tutto il suo lavoro. Ma si guarda anche oltre e lo capisco".

Cosa pensi del mercato del Napoli?

"Possono essere la base per il futuro, ma per renderlo competitivo servirà molto di più. E' un anno di cambiamento, alcuni elementi andranno via. Ma per fare la differenza servirà altro".

Gasperini lo vedresti bene al Napoli?

"Portarlo via da Bergamo sarà difficile. Ha trovato lì la sua dimensione. A Napoli sarebbe perfetto, lui è il top. Ma non trascurerei la qualità. Serve dare forza a Gattuso ora".