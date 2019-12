TMW RADIO - Galderisi: "Roma, Pellegrini determinante. L'Inter mi diverte"

© foto di Federico De Luca

Giuseppe "Nanu" Galderisi ha detto la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio. Ecco le sue parole:

Sul Cagliari

"Sta vivendo un'annata strepitosa, ha trovato Nainggolan e poi Maran ci sta mettendo del suo. E' molto forte in fase offensiva. Deve continuare a stupire, senza esaltarsi troppo".

Sulla Roma

"E' partito con un'idea arrembante ma ha imparato a conoscere il calcio italiano e si è adeguato. La qualità di Fonseca è quella di aver rigenerato alcuni giocatori che non erano più considerati tali, come Pastore. Sapeva che il Verona faceva un certo tipo di calcio e lui non ha imposto il suo calcio ma ha fatto quello che serve per vincere. E' segno di grande umiltà".

Su Lorenzo Pellegrini

"E' meraviglioso perché sa fare il centrocampista e non solo. E' determinante. Ci vuole la costanza, l'impegno e sapersi adattare alle situazioni. E lui lo sa fare".

Sugli attaccanti del momento in Serie A

"Impressionanti Lukaku e Lautaro. Finalmente vedo due attaccanti che si sentono e danno i tempi di gioco alla squadra, che ha una mentalità propositiva e cattiva. Hanno qualità fisiche e tecniche meravigliose. L'Inter mi sta divertendo".