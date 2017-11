TMW RADIO - Galia: "Perdere Bonucci ha tolto qualcosa alla Juve"

© foto di Federico De Luca

Ai microfoni di TMW Radio, per parlare di Juventus, è intervenuto l'ex calciatore bianconero Roberto Galia durante la fascia del pomeriggio di Tribuna Stampa.

Lei era presente il giorno dell'esordio di Del Piero

"Quando è arrivato era insieme a Di Livio, davvero una coppia di campioni. Ricordo che già dall'inizio dimostrò la mentalità giusta che poi lo portò ad essere quel fuoriclasse e quella bandiera che poi è stata. Il suo futuro dopo il ritiro? Tutti i calciatori hanno bisogno di tempo di capire cosa fare. Lui voleva continuare a giocare e in quel momento è stato giusto che provasse nuove esperienze".

Del Piero, oltre che di tecnica, è stato anche un campione negli atteggiamenti...

"L'umiltà dei grandi giocatori sta nel saper digerire certe situazioni, sia quando si gioca sia quando non si gioca. Anzi. Quando non scendi in campo devi cercare di dare il tuo apporto anche con le parole o con gli sguardi. Questo vuol dire essere un campione e un leader".

Zaza non ci sarà: come vede insigne nel 3-5-2?

"Giocando nel 3-5-2 potrebbe avere qualche difficoltà, perché lui a Napoli ha tutt'altro ruolo. Con le sue caratteristiche può spezzare ogni difesa, ma dipenderà anche che tipo di partita deciderà di fare Ventura. Può essere determinante anche a partita in corso".

Nella retroguardia invece tornerà la BBC: come giudica le parole di Chiellini?

"Ormai si sta perdendo la capacità di difendere e si predilige di più la marcatura a zona che a uomo. Invece, soprattutto nei momenti cruciali del match, l'avversario va marcato facendo sentire il contatto, perché solo così componi una difesa solida. Se vediamo infatti gli ultimi difensori marcatori ce l'ha la Juventus. Attualmente non vedo altri difensori così forti nel marcare l'uomo".

La difesa della Juventus sembra più vulnerabile: cambio di filosofia o c'entra Bonucci?

"Sicuramente qualcosa hanno perso, perché dopo tanti anni i meccanismi sono oliati e perdere un ingranaggio crea sempre problemi. Servirà tempo affinché i nuovi trovino lo spirito giusto. Vero è anche che l'impianto di gioco sta cambiando, una Juventus più votata all'attacco e a cambiare. Da questo punto di vista grande merito a Allegri".