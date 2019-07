TMW RADIO - Galli: "Chiesa, rimani ancora un anno alla Fiorentina"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere Giovanni Galli ha parlato a TMW Radio, durante Stadio Aperto, dei vari temi di giornata.

Su Chiesa

"La proprietà non vuole cedere. Se qualcuno della vecchia proprietà aveva dato la possibilità di sentire altri club, ora il nuovo proprietario si prende carico di debiti e crediti. Lui è stato anche corretto, perché gli hanno prospettato un adeguamento di contratto, un anno per conoscersi e valutare se le due strade possono continuare, altrimenti ognuno fa le proprie scelte. Se dovessi dare un suggerimento a Federico, direi: dove vai ora? Non perché la Juve sia meno della Fiorentina. Il punto è che ha davanti a sè la stagione che ti porta all'Europeo. Alla Fiorentina giochi davanti ad un pubblico che ti coccola e ti perdona, se qualcosa non va. Io rimarrei a Firenze, cercherei di conoscere il nuovo progetto e poi valutare tra dodici mesi".

Su Icardi

"La riconferma è l'ultima delle opportunità. Non ha seguito la squadra in Cina, ed è un segnale chiaro. Poi i messaggi chiari li ha dati la società e Conte. Non rientra nei piani tecnici della società. Dove andrà? E' la domanda più difficile. Io credo che andrà al Napoli. Giuntoli e De Laurentiis sono davvero come il gatto e la volpe, sanno aspettare il momento giusto".

Su Higuain

"Mi intriga molto vedere la coppia con Cr7, ma vorrei un Higuain più arrabbiato. Sembra che sia appagato, che viva ormai su quello che ha fatto. E' in un club e in un momento storico straordinario, dove può arrivare a vincere qualcosa d'importante, ma deve metterci del suo".