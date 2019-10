TMW RADIO - Galloppa: "In A squadre interessanti, ma poca innovazione"

© foto di Federico De Luca

Durante Stadio Aperto, nel corso del pomeriggio di TMW Radio, l'ex centrocampista del Parma Daniele Galloppa ha commentato le tematiche calde relative alla nostra Serie A. Questa la sua analisi:

Su Giampaolo e il Milan: "Serviva più tempo, a Milano non si aspetta nessuno. Ha pesato il blasone dei rossoneri, anche se il Milan non è più quello di una volta. Serviva una proposta più evoluta della sua idea di calcio

Sul Parma: "Lo scorso anno non mi piaceva moltissimo, si basava più sulla forza di alcuni giocatori risolutivi. in questa stagione si sta provando a fare qualcosa in più anche a livello di gioco, sono contento".



Sulla Roma: "Quest'anno ci sono tante problematiche, la svista di ieri di Collum è stata clamorosa. Si fa fatica a giudicare in pieno la squadra. Mi è piaciuto molto l'impatto emotivo di Fonseca, è preparato ed ha coraggio. La piazza deve digerire questo momento e aiutare la squadra. L'addio di De Rossi? Si fa fatica a sopperire alla personalità in campo di uno come lui, ma si può andare avanti, così come per l'assenza di Totti".

Sulla Serie A: "Ci sono tante squadre interessanti. Molti allenatori propongono un calcio interessante, ma noestamente non vedo niente di particolarmente innovativo. Moduli? Ha poco senso parlarne, possono facilitare i giocatori a ritrovare riferimenti ricostruendo la tua organizzazione. Una volta fatta la fase difensiva, lo sviluppo si conforma nell'attacco dello spazio: non c'è più modulo che tenga, conta come ti muovi".