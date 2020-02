vedi letture

tmwradio Garbo: "Juve-Sarri incompatibili. E se perde con l'Inter è crisi"

Il giornalista Daniele Garbo, ospite negli studi di TMW Radio durante Maracanà, ha detto la sua sul momento della Juventus.

Che ne pensi della partita di Champions?

"Il Lione può valere il settimo posto in Italia, è stato un pessimo primo tempo per la Juve quello di ieri. E' stata presa a schiaffi dal Lione".

Sarri ha lanciato di nuovo un grido di allarme:

"Non credo sia ammutinamento, ma ci sono giocatori che non sono in grado di recepire le indicazioni di Sarri. Si tratta di un progetto fallito quindi. Ora la Juve dovrà superare lo scoglio Intere poi superare lo scoglio Lione. Se non vince con l'Inter, si apre una crisi pesante".

Forse c'è anche qualcosa che non va a livello comunicativo. Non è che manca Marotta?

"Può essere. A inizio stagione ho detto che Sarri alla Juve è una bella sfida, ma è chiaro che se deve riuscire, deve avere l'appoggio totale della società. Ma questo non mi sembra che ci sia, c'è qualche scricchiolio di troppo. Rimane il fatto che Sarri e la Juve sono due pianeti assolutamente incompatibili, la filosofia del tecnico è diverso da quello del club, anche la comunicazione. E' un corpo estraneo alla società. Volevano girare pagina, giocando bene a calcio. Ma questo non sta accadendo".

Quanto la società ha supportato il cambiamento Sarri?

"La società deve sostenere il tecnico facendo quello che fece Berlusconi con Sacchi, quando disse ai giocatori che era lui il tecnico per gli anni a venire. E poi mi chiedo: gli acquisti che sono stati fatti, sono stati condivisi da Sarri? Se li ha approvati, allora è anche colpa sua, ma se se li è ritrovati, ha dovuto fare buon viso a cattivo gioco".