TMW RADIO - Garbo: "Juve, tanti problemi in difesa. Sarri è protetto"

Daniele Garbo è intervenuto su TMW Radio, nel corso della trasmissione Maracanà. Queste le sue parole sulla Juventus: "La Juventus ha problemi in difesa, Bonucci continua a combinare anche alcuni pasticci. La Juve è ancora in fase di costruzione: fa riflettere il fatto che i sei esuberi giochino ancora come se non dovessero essere ceduti. È una situazione strana. Sarri alla Juventus è una svolta epocale, c'è bisogno di tempo per creare quel processo di trasformazione della squadra. La cosa importante per il tecnico è una società forte alle spalle, pronto a coprirlo in caso di difficoltà iniziali". Sulla Fiorentina: "La scommessa di tenere Chiesa dimostra che la Fiorentina ha le idee chiare. Però corre il rischio di tenere un giocatore scontento e demotivato: dovrà essere bravo Montella a motivare al meglio l'esterno offensivo".