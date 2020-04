tmwradio Gentile: "Juve, Bentancur ha qualità e può essere determinante"

L'ex calciatore e tecnico Claudio Gentile ha detto la sua a TMW Radio, durante Maracanà, su diversi temi.

Come è cambiato il ruolo del difensore nel tempo?

"Non esiste più, oggi lo chiamerei reparto arretrato. Non si chiamano più marcatori. Oggi si vedono gol con attaccanti soli in area. E' scemata la figura del difensore-marcatore. Una volta c'era il duello tra difensore ed attaccante, che tutti volevano vedere. Oggi non c'è più".

C'è voglia di ripartire nel mondo del calcio. Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro le piace?

"Io ai miei tempi ero quasi sempre in ritiro. Con le rose lunghe di ora, non credo ci siano problemi per inserire in ogni partita dei giocatori nuovi, per mantenere un ritmo alto. Ora vedremo chi è a favore e chi è contrario. Il problema sarà far accettare a tutti la decisione della Lega".

Bentancur può diventare il pilastro della Juventus?

"Secondo me sì, ha tutte le caratteristiche per essere un centrocampista basso di talento. Non ha trovato tanto spazio per colpa di altri elementi di qualità. Se gli si dà importanza, può essere determinante".

Nel Milan chi trattenere per la prossima stagione?

​​​​​​​"Ibra sta dando peso al Milan, è esperto e sa comandare il gruppo. Ma uno di 40 anni che diventa determinante in un grosso club con il Milan deve far riflettere".