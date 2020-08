tmwradio Gianni di Marzio: "Conte, parole d'addio"

Ospite ai microfoni di TMW Radio Gianni Di Marzio, che si è espresso riguardo la finale di Europa League tra Siviglia e Inter vinta dagli spagnoli per 3-2. Ecco alcune sue dichiarazioni:

Un’analisi sulla partita e su Eriksen.

“Su Eriksen mi sono espresso diverse volte, non discuto la tecnica e la qualità di gioco. La condizione fisica e atletica però, da quando è arrivato in Italia, non l’ha mai raggiunta. Oggi però ho visto una squadra avversaria davvero forte, che ha giocato bene e messo in difficoltà il 3-5-2 dell’Inter. Il Siviglia ha gambe, corsa, fisico e determinazione. L’allenatore ha dato una chiara identità alla squadra e la fa giocare veramente bene.”

Considerazioni sulle parole di Zhang.

“L’Inter deve migliorare il piano qualitativo riguardo la scelta e la disponibilità dei giocatori. Deve costruire una squadra in grado di arrivare sopra la Juventus. Questa poteva essere l’annata giusta e purtroppo non lo è stato. Finire la stagione con una finale persa, lascia un po’ di amaro in bocca. Mi spiace perché il presidente è una persona in gamba.”

Considerazioni sulle parole di Conte.

“Secondo me è quasi un addio. Un arrivederci. Conte parla al passato di un’armonia che ha trovato. Ringrazia le persone con cui ha un rapporto lavorativo, ossia Marotta e Ausilio.”