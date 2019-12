TMW RADIO - Gianni Di Marzio: "Milan, dubbi su Ibra. Insistere con Piatek"

Per parlare dei temi del momento a Maracanà, trasmissione di TMW Radio, è stato mister Gianni Di Marzio. Ecco le sue parole:

Su Ibrahimovic

"Non so le condizioni di Ibra attualmente. Giocare in America è diverso, è un altro ritmo. Ibra è uno che svaria su tutto il fronte d'attacco. Mi ricordo che all'Ajax, quando lo seguivo, Koeman lo faceva giocare poco. Tatticamente diventa un problema, essendo una prima punta, con Piatek si pesterebbe i piedi. Così con Leao. Sul piano caratteriale, nello spogliatoio saprà condizionare psicologicamente il gruppo, sarà un leader. Ma il problema è che il leader deve essere sempre l'allenatore, e non credo che Pioli, con quelle dichiarazioni, lo sia. Fisicamente è un peso massimo Ibra, si è sempre abbassato per prendere palla, creando spazio per i compagni. Lui cercherà di abbassarsi ancora, ma avrà l'autonomia per fare questo lavoro e permettere di far giocare Piatek o Leao? Il Milan ora deve risorgere e sono molto perplesso di questo acquisto. Invece di spendere i soldi per Ibrahimovic, fossi stato il Milan sarei andato a prendere Cavani dal Psg".

Su Piatek

"Io insisterei a farlo giocare prima punta con Ibra libero di svariare in attacco. Riuscirà Ibra a recuperare terreno per entrare in Europa? Ho questo dubbio. Riuscirà a recuperare tutti quei punti all'Atalanta? Il Milan ha un attacco anemico, se togliamo anche Piatek che succede? Può giocare con un 4-3-3 con giocatori che gli permettono di andare a gol. Al Genoa ha fatto grandi gol, possibile che si sia dimenticato di giocare a calcio? Deve andare in una squadra che abbia degli esterni alti che gli offrano assist. Io punterei ancora su di lui, più di Leao".

Su Paquetà

"Ci punterei su di lui, come intermedio. E' arrivato in Italia come il nuovo Kakà. L'ho visto molto bene in Sudamerica, nessun osservatore lo aveva notato. Però bisogna puntarci".