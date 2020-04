tmwradio Giannichedda: "Juve, no a Icardi. Serve uno che si completi con Ronaldo"

A parlare di calcio e della sua possibile ripresa è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore e tecnico Giuliano Giannichedda.

L'Assemblea della Lega Serie A si è riunita questa mattina e ha confermato, con voto unanime, l'intenzione di portare a termine la stagione. Che ne pensa?

"Forse è cambiato qualcosa, ma bisogna capire cosa è successo. Secondo me hanno passato la palla al Governo, che aveva qualche perplessità sul fatto di ricominciare".

Come ripartire?

"Tutti vogliono farlo, ma quando c'è di mezzo la salute dobbiamo stare molto attenti. E' stato uno tsunami inaspettato, in tutti i campi. Ora però bisogna ripartire, stando attenti. Si deve ripartire, perché ci sono aspetti economici e sociali da salvaguardare".

Il Protocollo attuale però sembra di difficile applicazione in altre categorie diverse dalla Serie A?

"Il problema non è la A, ma la B, la C e i dilettanti. In Serie A uno si sente tutelato, ma nelle altre categorie? Giusto far ripartire il top, ma c'è un discorso da fare per le altre categorie".

La Juve ha puntato Mertens. Pensa sia utile?

"Tutto dipende da cosa farà Higuain. Se andrà via, devi rimpiazzarlo. Mertens è importante, ma se avessi la possibilità di prendere Kane è meglio".

E di Icardi?

"Ottimo finalizzatore, ma c'è già Ronaldo. Serve qualcuno che si completi con il portoghese. Sarri ci tiene molto alla fase di non possesso e sappiamo i difetti dell'argentino. Serve uno che si completi con le caratteristiche di Ronaldo".

Inter: darebbe via Lautaro di fronte ad un'offerta importante?

"Se riesco a prendere due giocatori importanti dal Barcellona, ci penserei. Dipende tutto dalle contropartite offerte".