TMW RADIO - Giannichedda: "Var? Casi-limite andrebbero spiegati"

Giuliano Giannichedda, ex calciatore e tecnico, è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sugli errori arbitrali dell'ultimo turno

"Gli errori ci saranno sempre, perché l'ultima parola spetta all'arbitro. Si può fare una cosa sola: in certi casi importanti, come quello di Napoli, Rizzoli il giorno dopo in una sede istituzionale spiegare cosa è accaduto e cosa prevede il regolamento. Caso Kjaer-Llorente? Visto dal vivo sembrava rigore netto, rivisto in tv ci può stare la gomitata di Llorente. L'arbitro in certe situazioni deve sempre andare al Var. Fare l'arbitro è veramente difficile. Il Var li aiuta ma li mette in condizione di andare ad ogni episodio lì. Serve usarla solo quando c'è bisogno, altrimenti si deve arbitrare come prima. Ronaldo? Ingenuo il difensore a fare quel contatto. Ronaldo era nel possesso del pallone, poi magari è stato meno di quanto visto, ma c'è stato il contatto".

Sull'esonero di Tudor all'Udinese

"Mi dispiace ma conoscendo l'ambiente, le due disfatte pesanti hanno pesato. Avrei aspettato, perché a metà settimana è complicato. Poi c'è anche la sosta tra poco. Io vedrei bene Guidolin, che conosce bene l'ambiente, o Prandelli, che vuole rimettersi in gioco".

Su Roma-Napoli

"La Roma, nonostante gli infortuni, sta facendo benissimo. Complimenti a Fonseca e ai giocatori. Se dovesse scapparci la vittoria, lancerebbe la Roma per lottare per un posto Champions. Il Napoli deve riconfermarsi dopo la grande partita con l'Atalanta".

Su Torino-Juventus

"La prerogativa del Torino era il furore agonistico, visto contro la Lazio non ho visto tutto questo. Un risultato negativo nel derby farebbe pensare Cairo. Giusto che il presidente abbia tutelato a parole il tecnico".

Su Milan-Lazio

"Il Milan deve puntare su Suso, criticato sì perché se lo aspettano sempre alla grande, ma va fatto giocare perché è uno dei pochi di qualità. Immobile può battere il record di Higuain, e se non lo fa ci va vicino. Se hai accanto giocatori che ti fanno fare gol, è tutto più semplice".