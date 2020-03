tmwradio Giordano: "Bernardeschi? Troppi esperimenti, gli serve un ruolo fisso"

Bruno Giordano, ex attaccante tra le altre di Lazio e Napoli, è intervenuto su TMW Radio durante Maracana per discutere delle principali tematiche del momento sul mondo del calcio. Queste alcune battute su Bernarderschi e la Juventus: "Gli andrebbe trovato un ruolo fisso per costruirgli una carriera precisa. Adesso sinceramente non so che ruolo abbia. Quest’anno sono fatti troppi esperimenti. Io credo sia un esterno di attacco con buona corsa e un buon tiro. C’è anche molta concorrenza con Cuadrado e Douglas Costa. Se giochi una partita ogni 3 o 4 è molto difficile. È simile alla situazione di Higuain".

