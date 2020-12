tmw radio Giordano: "Campionato livellato ma Juve ancora favorita. Lazio, vedrei bene Juric"

A parlare del prossimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Serie A, si incrociano sei delle prime otto, mentre possono approfittarne Inter e Juventus:

"E' un campionato talmente anomalo che il pericolo è dietro l'angolo. Gli infortuni e la condizione fisica sono determinanti. Nessuno può regalare 3-4 titolari, neanche la Juventus. Tutte possono andare in difficoltà. Le soprese quindi possono essere dietro l'angolo, ma andando avanti le big possono creare un solco importante. Certo è che quest'anno le big sono non 2-3 ma 5-6".

Juventus, tutti dicono che non ha mai perso ma ha pareggiato troppo. Come va letta questa situazione?

"Il pari con l'Atalanta è migliore della vittoria dell'Inter sul Napoli. Adesso le prestazioni della Juve ci sono e con l'Atalanta un pari ci sta. L'Inter invece ha vinto una partita dove il Napoli è stato sfortunato".

E' un campionato con più pretendenti?

"Sarà un campionato più livellato, questo è certo. La Juve però non credo che arriverà quarta o sesta".

La Juve punterà molto sulla Champions. Se non riuscisse a recuperare ora il gap in campionato sarebbe difficile poi farlo più avanti?

"Di sicuro non vincerà con tante giornate di anticipo, ma magari con una-due giornate d'anticipo. La Juve dovrà avere la forza di giocare partita per partita, come faranno le altre, consapevole che avrà anche la Coppa".

Qual è l'allenatore ad oggi che la sta convincendo di più?

"Fonseca, in poco tempo ha dato un'idea di gioco importante, ha cambiato il suo credo calcistico. Cambia gli interpreti ma lo spartito è sempre quello".

Lazio, rimarrà Inzaghi anche il prossimo anno? Si fanno i nomi dei sostituti e sono Juric e De Zerbi:

"Per la piazza, sarebbe meglio Juric nel caso dovesse andare via Inzaghi".