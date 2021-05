tmw radio Giordano: "Credo allo scambio Inzaghi-Gattuso tra Lazio e Napoli"

A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è venuto il momento dell'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Vlahovic, quante possibilità ci sono che rimangano alla Fiorentina? Ci deve puntare una big?

"Io gli consiglierei di rimanere ancora un anno, anche se vai in una grande squadra un anno dopo non ti cambia la carriera. Ci andrebbe con più sicurezze. E' stata la prima grane annata, se vai in una big e non fai bene ti vengono dei dubbi. Firenze poi non è una piazza piccola".

Lazio, meglio Gattuso o rimanere con Inzaghi?

"Credo che ci sarà uno scambio e ci sta. Appena finirà il campionato, da lunedì uscirà qualcosa".

Pirlo potrebbe andare in una panchina di una squadra di media-alta classifica?

"Se andrà via può andare in qualsiasi squadra. Il suo curriculum sarebbe migliore dopo questo anno. Potrebbe continuare alla Juve, come fare bene alla Fiorentina o al Sassuolo".

Atalanta-Milan, che succede?

"Il Milan fuori casa le ha vinte quasi tutte, è una macchina da guerra. Se dovesse vincere a Bergamo non è perché l'Atalanta si scansa. Nel secondo tempo della finale abbiamo vista una squadra in sofferenza fisica. Io credo che anche Juve e Napoli andranno a vincere, quella più in bilico è la sfida di Bergamo, dove l'Atalanta cerca anche il secondo posto, che sarebbe importante".