L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del momento.

Immobile al Napoli: operazione possibile?

"Assolutamente no. Due anni fa ci fu qualcosa, ma ormai si stanno invertendo anche le dinamiche. Il Napoli andava spesso in Champions e la Lazio no, quest'anno invece sta avvenendo il contrario. Perché dovrebbe farlo? A meno che De Laurentiis non raddoppi l'ingaggio".

Meglio non circondarsi di giocatori troppo tifosi?

"Uno Bruscolotti sarebbe ideale, perché conosce l'ambiente. In casa Napoli in effetti si è fatto fatica a creare una 'colonia' di partenopei. Il Bayern e l'Inter invece hanno avuto sempre ex bandiere nel proprio organico, come anche la Juventus. Una grande società è costruita da grandi dirigenti e grandi calciatori".

In casa Napoli c'è tanto rammarico per come è andata con Ancelotti:

​​​​​​​"Va via Sarri, arriva Ancelotti e si aspettavano altri risultati. Ma sono arrivati giocatori che non hanno cambiato la storia. E ne ha pagato le conseguenze Carlo. Avevamo dato il secondo posto quest'anno al Napoli come rosa, ma il solo Manolas non ti fa fare il salto di qualità. Gli altri erano sopravvalutati. Rodriguez poteva far fare il salto di qualità".