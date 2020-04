tmwradio Giordano: "Inter, che esordio Lukaku. Napoli, terrei Allan e Koulibaly"

vedi letture

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Chi gli attaccanti più forti dell'Inter dopo Ronaldo?

"Milito, mentre a Vieri è mancato il trionfo in campionato. Lukaku però è sulla buona strada. Lo preferisco a Icardi, perché sa giocare per la squadra. E' meglio dell'argentino, almeno come approccio alla sua prima stagione".

Si potrà tornare a giocare a breve?

"Credo di sì, anche in 15-20 giorni. I giocatori sono professionisti, lo sono meglio di quanto lo eravamo ai miei tempi. Ci sono più modi per allenarsi a casa e poi sono seguiti con programmi specifici".

Tra Milik, Allan, Koulibaly, Fabian Ruiz, di chi non si deve privare il Napoli?

"Koulibaly e Allan sono importantissimi, lo hanno dimostrato nel tempo. Un grande difensore e un grande centrocampista servono. Poi i giochi di mercato e gli screzi avuti sono un altro discorso. Allan andrà via, visti gli acquisti di gennaio,che si avvicinano alle sue caratteristiche".

E Milik? Con chi sostituirlo?

"Arriverà Petagna, ma non vale il polacco. Icardi con gli inserimenti degli esterni sarebbe a casa sua. Se gli chiedi di sviluppare un certo stile di gioco, non lo sa fare. Ma non tutti sono capaci a giocare per la squadra. E' un attaccante che devi metterlo in condizione di fare gol, non è capace di inventarseli".

Gattuso è il cavallo vincente per il Napoli?

"E' questione di programmi. Bisogna vedere cosa gli chiedono. Al momento non può lottare per lo scudetto. Ha una grande dote: è onesto, dice tranquillamente se ha meritato la sua squadra o l'altra. Ha ricompattato l'ambiente in poco tempo. Ora dipenderà dai risultati e dai piani che farà il club".