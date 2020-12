tmw radio Giordano: "Inter, ko col Napoli sarebbe grave. Lazio, col Benevento devi vincere"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano ha parlato del nuovo turno infrasettimanale di campionato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Conte dice che l'Inter non è obbligata a vincere. Ma la sfida con il Napoli è molto importante:

"E' molto più importante per l'Inter, visto che ha già fallito un obiettivo come la Champions. L'obiettivo è il campionato, ma se dovesse arrivare seconda o terza sarebbe una stagione negativa. Dovesse perdere l'Inter col Napoli, sarebbe molto grave. Vincendo lo Scudetto rimetterebbe le cose a posto. Per il Napoli, dovesse fallire in Champions, avrebbe comunque l'obiettivo Europa League. E per me può raggiungere la finale".

Ma ha l'obbligo di vincere questa Inter?

"Lo scorso anno hai almeno fatto la finale di EL, se arrivi terzo poi sarebbe una stagione peggiore".

Si aspetta la difesa a quattro da parte di Conte?

"Difficilmente cambierà il modo di interpretare le partite. Cagliari ha fatto capire però che cambiando può diventare anche più devastante, anche inserendo nuovi giocatori con questa possibilità di cambiare cinque giocatori. Neanche Juve e Napoli hanno certe alternative".

Napoli forse pronto a giocare con il trio leggero:

"L'assenza di Osimhen potrebbe pesare in una partita così fisica. Sono comunque giocatori di qualità. Per me comunque sono due squadre comunque complete. Hanno alternative in tutti i settori, anche se l'Inter non ha un vero vice-Lukaku".

Caso Gomez-Atalanta: ora cosa accadrà?

"Ne perde l'Atalanta nell'immediato e anche nel futuro, se dovessero andare via entrambi. Poi sarebbe difficile riscostruire subito qualcosa di fantastico. Speriamo si possa quantomeno finire la stagione insieme. Dovrebbero chiarirsi e fare un passo l'uno verso l'altro".

Ibra prova a spronare il Milan:

"Così indica la strada. Lui dice di andargli dietro e che sognando e provandoci si può arrivare all'obiettivo. E fa bene. Servirebbero un centrocampista fisico e un'altra punta per allungare la rosa".

Lazio obbligata a vincere col Benevento:

"Gli infortuni? Valgono per tutti, ora bisogna fare di necessità virtù. Sarà una partita difficile, il Benevento sta facendo bene e la Lazio non è quella che abbiamo visto lo scorso anno. Se si vuole risollevare però, la Lazio deve farlo ora, perché poi arrivano Napoli e Milan".