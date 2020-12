tmw radio Giordano: "Inter, perchè Eriksen solo nel finale? Juve, Pirlo sulla strada giusta"

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato del prossimo turno di campionato e non solo.

Il procuratore Bozzo dice che Cassano è stato il talento italiano più grande. Che ne pensa?

"Baggio è al di sopra di tutti. Cassano negli ultimi 20 anni è stato il più talentuoso forse, ma non più di Totti o Del Piero. E' stato tra i grandi ma ci sono giocatori che sono per distacco più avanti. Va valutata la carriera per quella che è stata e non per quello che poteva fare".

Un pensiero per Paolo Rossi:

"Va via un altro pezzo della mia vita calcistica. Ci conoscevamo dai tempi della Primavera, giocammo insieme in U21 e poi all'Olimpico in Nazionale maggiore. C'è sempre stato un rapporto straordinario. C'è sempre stato un dualismo tra di noi ma ci ha fatto crescere, ci ha stimolato. Se n'è andato un grande, che aveva subìto una squalifica ingiusta. Ci siamo aiutati anche in quel momento".

L'Inter può avere un piano B e quale può essere?

"No, perché non lo abbiamo visto. Ha continuato a giocare nello stesso modo, anche nel finale doveva spingere e non trovare equilibrio. Vorrei sapere perché mette sempre solo alla fine Eriksen. Perché vuole dimostrare che anche con lui non si vince? Anche l'altro giorno c'ha provato, mi sembra un giocatore di una professionalità unica".

La squadra però non ha tutta questa esperienza europea:

"Non è così. Lukaku gioca nel Belgio, Lautaro gioca in Argentina con Messi, Vidal ha fatto la storia della nazionale cilena. Perisic ha vinto la Coppa Campioni lo scorso anno. Di sicuro se un allenatore sbaglia, anche i giocatori devono portarla a casa la partita. Avevano un girone alla portata, ma alla fine ha portato a casa solo 6 punti. Ma in Europa il percorso di Conte è stato così anche con la Juve e con il Chelsea. In Europa serve altro, chi gioca a 5 difficilmente vince".

Dopo la vittoria con il Barcellona, può essere considerato Pirlo un allenatore?

"Lo era anche prima ma andavano messi in preventivo degli errori, visto che ha cominciato ora. La crescita passa attraverso vittorie e sconfitte. La Juve ha tanti giocatori bravi per più moduli. Credo che sia sulla strada giusta".