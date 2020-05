tmwradio Giordano: "Inter, serve uno come Cavani. Lazio, Immobile impressionante"

vedi letture

L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano è intervenuto nel corso di Maracanà, trasmissione di TMW Radio, per parlare dei temi di giornata.

Lukaku-Lautaro o Werner-Cavani: sarebbe più forte così l'Inter?

"Quella attuale lo ha dimostrato di essere una coppia affiatata, nei movimenti e nel modo di giocare. Gli altri due sono ottimi calciatori. Due hanno già dimostrato di saperci fare, gli altri dovrebbero dimostrarlo".

Lautaro-Pjanic-Higuain in bilico. Ripartire con tutte le voci di mercato, quanto potranno dare alla causa?

"Se vengono messi sul mercato, nei calciatori scatta una molla per far vedere di che pasta sono fatti. Oggi la cessione è sempre dietro l'angolo per tutti. Non credo che ci saranno problemi. Anzi, per me è uno stimolo maggiore".

Cosa serve all'Inter?

"Se vuoi una grande squadra, devi prendere grandi giocatori. Cavani è uno di questi. E poi serve una grande panchina. Quando puoi permetterti giocatori forti fuori, vuol dire che hai più possibilità di scelta. Si sta sottovalutando il valore di Cavani. Ha tolto il posto a Icardi al Psg, è una garanzia assoluta e per il gioco di Conte è perfetto".

Immobile bomber sottovalutato? Può vincere la Scarpa d'Oro?

"Alla Scarpa d'Oro non gli darei grande importanza. Sarebbe da rivedere il coefficiente e il numero di partite giocate. Il premio maggiore è vincere la classifica cannonieri in Italia. E i numeri di Immobile sono spaventosi. Gli manca qualcosa a livello europeo, soprattutto la vetrina con la Nazionale. Non è richiesto molto forse anche perché i club sanno che la Lazio non lo cede".