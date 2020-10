tmwradio Giordano: "Juve, Arthur-Bentancur coppia di qualità. Napoli da Scudetto"

A parlare del campionato e delle prossime sfide a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Conte risponde a Eriksen dicendo che ha giocato il giusto. Che ne pensa?

"Non è stato in campo neanche contro la Lazio. Certi giocatori andrebbero coccolati ma è un dato di fatto che non giochi. Vidal è arrivato da poco e le gioca tutte. Eriksen non va bene per il modo in cui concepisce il calcio Conte".

Vidal e Barella dietro Eriksen sarebbe una scelta giusta?

"Ci sono tanti giocatori ottimi a centrocampo, ma si percepisce che l'unico che non viene preso in considerazione è Eriksen. Da Gagliardini fino a tutti gli altri vengono coinvolti. La personalità credo ci sia, trascina la sua Nazionale e lo ha fatto anche al Tottenham. Per me è un top player".

Derby di Milano, quali gli uomini decisivi?

​​​​​​​"Si vedono sempre gli attaccanti, ma anche i portieri saranno decisivi. A me piace molto Alexis Saelemaekers, può mettere in difficoltà l'Inter dalla sua parte. Pr l'Inter occhio a Lukaku e Lautaro, e chissà, anche Brozovic".

Derby esame che può dirci come può essere la stagione del Milan?

​​​​​​​"Sono partite che ti indirizzano, in maniera positiva o negativa. Certo, non in maniera decisiva, questo è vero. Sarà una partita importante perché è un derby e sappiamo cosa possono darti certi incontri".

Juve, per la prima volta Arthur e Bentancur dall'inizio. Che ne pensa?

"Tutti siamo curiosi di vederli in azione ma hanno qualità e personalità, tempi di gioco, insomma tutto per fare bene. E' una buona coppia ma gli servirà tempo per trovare la giusta intesa".

Napoli-Atalanta, sfida tra chi vuole lottare per lo Scudetto:

"Il Napoli, negli ultimi anni tranne lo scorso, ha sempre lottato per il vertice. Un anno storto non può far cambiare idea. Hai Osimhen, hai trattenuto Koulibaly, per forza devi lottare per il campionato. Certo che questa Atalanta ha anche una panchina che fa paura. Ha una rosa che se dovesse giocare solo il campionato, sarebbe una squadra difficilmente da superare".