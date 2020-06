tmwradio Giordano: "Juve, Arthur un campione. Inter troppo confusa nei finali di gara"

Per parlare dei temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto il bomber Bruno Giordano.

Arthur-Pjanic, chi ci guadagna da questo scambio?

"Credo che Pjanic vorrà fare un finale importante, come un segno di professionalità. Stessa cosa vale per Arthur, per lasciare una buona immagine di sè al Barcellona. Sono due campioni, ma non so chi ci guadagna. Secondo me entrambe, perché fanno contratti più ricchi entrambi. Chi ha fatto l'affare lo dirà il tempo".

Starebbe bene Arthur nel centrocampo bianconero?

"Pjanic ha una visione di gioco più ampia, Bentancur gioca di più palla al piede. Credo che lui con Arthur farebbero una bella coppia a livello fisico e di qualità".

Qual è il difetto più grande dell'Inter?

"Nelle ultime partite prima del lockdown è mancata nella gestione dell'ultima mezz'ora, va troppo in confusione. Quando sei in vantaggio, come con il Sassuolo, dovrebbero gestire palla in mezzo al campo e non con Handanovic. Così danno morale alle avversarie".

E' Ronaldo che decide se giocare o meno?

"Al 90% decidono i giocatori. Se Ronaldo dice di sentirsi bene, gioca. Con i grandi campioni devi parlare, anche se poi decide il tecnico".

Che ne pensa dell'ultimo turno? Si rialzeranno Lazio e Inter?

"La Lazio ha fatto una prima mezz'ora straordinaria, contro qualsiasi altra squadra avrebbe vinto e invece si è trovata di fronte questa Atalanta. Mi aspettavo di più dall'Inter, che doveva portarla al casa contro il Sassuolo e non l'ha fatto per delle ingenuità".