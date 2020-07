tmwradio Giordano: "Juve, basta con Douglas Costa. Troppi infortuni, vendilo"

Per parlare dei temi del momento è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Milan che può puntare alla Champions il prossimo anno?

"Serve andare a cercare una punta stile Belotti e poi Ibra dovrà capire che verrà prima Belotti e poi lui. Il prossimo anno ci saranno più partite e ci sarà bisogno di tutti. Con una punta di qualità può fare davvero grandi cose questa squadra. Mancherebbe un centrocampista importante che sappia fare le due fasi. Non devono fare follie, la squadra c'è, va rifatto il look finale".

Se arrivasse Milik al posto di Higuain, oltre ad Arthur per Pjanic, sarebbe rinforzata la Juve?

"Ad oggi non mi convincono questi cambi. La Juve deve vincere, non c'entra l'età. Al momento Higuain è più forte di Milik. E' vero che il polacco è più giovane, ma la qualità è diversa. Io venderei di sicuro Douglas Costa. Ha stancato con questi infortuni. E' forte ma non sai mai quanto contarci".

Si potrebbe vendere CR7 per fare cassa e acquistare altri giovani promettenti?

"Il tifoso non deve fare il commercialista. I conti deve farli la società. Invece di dire 'ho Ronaldo e prendiamo un altro fenomeno', pensa di vendere Ronaldo per prendere altri...Al tifoso deve interessare il risultato e nient'altro. Senza Ronaldo la Juve non avrebbe vinto il campionato".

Che futuro per Chiesa?

"Non è adatto al gioco di Sarri, questo è sicuro. Ha bisogno di campo, altrimenti va in difficoltà. Questa Juve gioca poco in velocità e con verticalizzazioni".