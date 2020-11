tmw radio Giordano: "Juve-Lazio sfida dura. Inter, rischi con l'Atalanta"

A commentare il prossimo turno di campionato a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Lazio-Juve, esame per il salto di qualità dei bianconeri?

"La Juventus credo stia finendo di fare gli esperimenti, ora è il momento di concretizzare quanto visto di buono. Vedremo se cambierà a centrocampo e in difesa, e poi c'è di fronte una Lazio mai doma, che sembrava leggermente in sbandata ad inizio stagione ma che si è ritrovata nel momento di difficoltà. Quando ha problemi, riesce a fare gruppo e a trovare risorse importanti".

Lazio, meglio schierare subito Luis Alberto al rientro?

"Meglio inserirlo subito, perché se può avere un problema puoi metterne subito un altro in corsa. Poi magari non avrà tanti minuti sulle gambe, ma è troppo importante per questa Lazio e lo rischierei da subito".

Juve, che centrocampo sarà? E poi Dybala potrebbe rimanere ancora fuori:

"Vorrei vedere più attaccanti in formazione. Io metterei un centrocampo a tre muscolare, con McKennie e Rabiot e Dybala davanti alle spalle di Ronaldo e Morata. Ma non essendo ancora in forma è difficile".

Atalanta-Inter, per Conte e Gasperini l'occasione del riscatto:

"E' più importante per Conte. Se la dovesse sbagliare, in un momento in cui dice che la squadra in crescita, avrebbe un bel distacco dalla testa. L'Atalanta non ha tutte queste pressioni invece".

Conte parla di crescita esponenziale della squadra:

"Faccio fatica a vederla. Pinamonti è stato pagato molto bene, se non lo può sostituire, allora mi farei qualche domanda, vuol dire che qualche errore è stato fatto".