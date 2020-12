tmw radio Giordano: "Juve, servono una serie di risultati positivi. Inter sulla strada giusta"

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto per dire la sua sui temi del giorno.

Delle big chi rischia nel weekend?

"Con le coppe di mezzo non ci si capisce più niente. Adesso è tutto più indecifrabile. Certo il derby di Torino, anche se il Toro è in difficoltà, è sempre un derby. Poi ci sono assenze importanti anche nel Milan".

L'assenza di Morata può essere pesante per la Juventus. Cosa sceglierà Pirlo?

"Credo che Pirlo vada sul 4-4-2 che gli da più sicurezza, almeno all'inizio. Serve trovare ritmi di risultati e gioco. Morata dava un grande punto di riferimento e ti fa giocare in più modi. E secondo me qualche partita più avanti la giocherà con i tre davanti, ma quando saranno tutti al 100% e la Juve sarà più squadra".

Come calciatore la convince Arthur?

​​​​​​​"In assoluto sì, ma servono due mezzali al suo fianco, perché adesso aveva altri giocatori compassati e che non si inseriscono. Certo, cambiare spesso i partner possono rovinare il processo di crescita".

Inter, c'è stata al svolta?

"E' sulla strada buona, vedi la classifica in un altro modo ora. Sul centrocampo titolare invece non credo che Conte non rinuncerà mai a Vidal. Il fatto che prenda tanti gol alla fine il problema è che fa poco palleggio".