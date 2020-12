tmw radio Giordano: "Juve, spesi troppi soldi in ruoli dove è coperta. Manca il miglior Dybala"

Per parlare di Juventus a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Pirlo dice che bisogna avere più voglia di vincere. Suona un po' strano:

"Sarri è durato poco, perché forse non era la scelta primaria. Pirlo è arrivato tardi perché forse anche su di lui non si era convinti. Si sono spesi poi soldi per Kulusevski e Chiesa, per ruoli dove sei coperto. E invece dovevi spendere certi soldi per il grande centrocampista. E poi vedo una falla nella zona sinistra. C'è Frabotta, ma se vuoi lottare per certi livelli non puoi lanciarlo così nella mischia. E' vero che della vecchia guardia sono rimasti pochi, ma la voglia di vincere sempre ce la devi avere comunque".

Italo Cucci dice che la Juve non ha l'allenatore:

"Sta facendo la sua esperienza. Credo che la Juve abbia messo in preventivo degli errori per un oche allena per la prima volta, ma pensavano che con il materiale umano potesse sopperire a qualche errore che ci sta. E' una grande rosa ma assortita male. In alcuni sono scoperti, in altri sono sin troppo riforniti. Chiellini? E' un valore aggiunto ma se sai che ha problemi fisici devi intervenire per sostituirlo. Può essere la ciliegina sulla torta quando c'è".

Pirlo parla di Kulusevski e del suo ruolo, dicendo che gli alti e bassi sono normali per un giovane come lui:

"Credo che sia una squadra che ha dei giocatori che hanno grandissime qualità negli spazi aperti, ma quando le difese ti si chiudono, se non ti fanno la giocata Cuadrado o Dybala è difficile. Lo abbiamo visto anche nel secondo tempo con il Benevento. Chi può darti qualcosa di più è Dybala, ma sta giocando al 40-50%".