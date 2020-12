tmw radio Giordano: "Juve, una vittoria col Barcellona sarebbe importante per il morale"

vedi letture

Per parlare di Champions League a TMW Radio, durante Maracanà, è intervenuto l'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Barcellona-Juve, che è anche Messi contro CR7:

"I due lasceranno qualcosa di grandioso nella storia del calcio. I numeri di questi anni sono dalla loro parte. A livello di Nazionale, Ronaldo ha fatto qualcosa di più, ma da due campioni del genere mi aspettavo comunque qualcosa di più".

La Juve per il primato ha bisogno di tre gol contro il Barcellona. Ce la può fare?

"Non dico impossibile ma la vedo già difficile andare a vincere lì. Messi vorrà dimostrare di non essere quello visto nell'ultimo periodo. Non mi sembra la Juve una squadra che può dominare in Europa ora. Una vittoria darebbe grande morale per il prosieguo della stagione".

E la Lazio?

"Deve giocare la partita senza pensare al pareggio. E' superiore al Club Brugge ma un episodio ti può scombinare i piani. Per me passerà il turno".