tmwradio Giordano: "Juventus, Mertens non serve per fare il salto di qualità"

vedi letture

Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato della possibilità del calcio di ripartire.

Giusto che si parli del calcio per una ripartenza?

"Sì, perché traina gli altri sport. Sappiamo tutti che è il più seguito in Italia, ma riesce a trascinare tutto il movimento sportivo. Se ho un bambino che gioca negli Allievi, non ha gli spazi necessari per il distanziamento e giocare in sicurezza come la squadra di Serie A. Ma è un po' il problema di tutti i movimenti di base, rispetto a quelli professionistici".

Juve e Inter puntano Mertens. Pensa possa essere adatto ai bianconeri?

"Mertens piace tantissimo, ma dipende da uno come vuole giocare. La Juve, avendo Higuain e Douglas Costa, non ti farebbe fare il salto di qualità che gli serve. Mertens ha gli stessi anni di Higuain. Ci può stare come acquisto, è importante, ma non ti fa fare il salto di qualità che ti serve. Serve gente come Kane o Suarez".

Icardi-Juve, matrimonio possibile?

"Non lo vedo come il giocatore che può farti vincere una Champions. Oltre a saper fare gol, devi saper giocare per la squadra. E lui non lo fa".