Giordano: "Lazio in testa con merito. Gioca il calcio più bello in Italia"

Bruno Giordano, ex attaccante italiano, è intervenuto su TMW Radio durante Maracanà. Queste alcune brevi battute sulla Lazio: "Il campionato dei biancocelesti? Era stato messo in discussione anche Inzaghi all'inizio. Poi sono arrivati tutti questi risultati utili ed è meritatamente in testa. Giocano il calcio più bello al momento in Italia. C'è un ambiente molto tranquillo".

