Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Come è cambiato il calcio nel tempo?

"Si ragiona molto più di reparto che sotto l'aspetto tecnico. Una volta giocavi anche a battimuro in piazza, c'erano tecnici che curavano il gesto tecnico. Oggi non è più così, c'è più organizzazione e forza. Ai miei tempi eravamo più agili".

C'è voglia di ripartire nel mondo del calcio. Il protocollo che porterebbe ad un lungo ritiro le piace?

"Per il calcio di oggi è un problema, perché non sono abituati ai ritiri che facevamo noi. L'ultimo anno alla Lazio abbiamo fatto praticamente un ritiro lungo un anno. Oggi non è più così. Forse una volta c'era voglia anche di fare gruppo, cosa che forse manca attualmente. Un ritiro di 30 giorni per riprendere il campionato ci sta tutto".

Il Psg ha puntato Milinkovic-Savic. Le lo terrebbe comunque, resistendo ad ogni offerta?

"Se è irrinunciabile, ne potrei anche fare a meno. Non stravedo per lui, non lavora per la squadra e non fa tanti gol. E' più determinante Luis Alberto".

Nel Milan chi tratterrebbe per la prossima stagione?

"Punterei su Theo Hernandez. Ibrahimovic ha qualità, ma non ci costruirei la squadra attorno alla sua figura".

Che ne pensa di Belotti?

"Ha fatto pochi gol, ma in grande condizione. Il Torino però gli mette pochi palloni buoni. Se fosse stato servito a dovere avrebbe fatto il doppio dei gol. E' un trascinatore, gioca e lotta, ma è isolato".

E di Caputo?

"E' il mio pallino, sa giocare a calcio. Ce ne sono pochi in Italia che sanno fare certi movimenti. Potrebbe fare qualcosa di più in termini realizzativi. Per me poteva essere una grande alternativa nell'attacco della Lazio. Sa giocare e fare gol. E' arrivato tardi in A ma negli ultimi anni sta dimostrando il suo valore".

Milik invece è in bilico al Napoli:

"Mi piace molto, ha gran tiro, forza, è bravo di testa. Deve trovare continuità e fiducia. Ha superato due momenti difficili, sa giocare ovunque, da prima o seconda punta. E' un giocatore importante ma deve giocare con continuità".