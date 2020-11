tmw radio Giordano: "Milan come la Lazio dello scorso anno. Champions possibile"

L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato delle italiane nelle Coppe.

Ancora emergenza per la Lazio in Champions:

"Quando levi dei pezzi ad una rosa, alla lunga la paghi. Per alcune partite puoi sopperire a certe mancanze, ma quando mancano dei punti di riferimento alla lunga poi subisci questa situazione. Per me il protocollo Uefa e quello italiano dovrebbero essere uguali".

Lazio in casa dello Zenit dove ci sarà il pubblico sugli spalti:

"La squadra di casa ha il vantaggio del pubblico, ma credo che per la Lazio sia bello tornare a giocare anche con un po' di pubblico. Quindi i biancoceleste non partono sfavoriti".

Il Milan deve credere allo Scudetto?

"Mi sembra di rivedere la Lazio della scorsa stagione. Purtroppo poi abbiamo visto un crollo dopo il lockdown, cosa che non auguro ai rossoneri. Se dovesse andare tutto per il verso giusto e Ibra continuerà a giocare sempre, è possibile che possa lottare per un posto in Champions, ma credo che Inter e Juve sono di un altro livello".

Ibra più leader di Ronaldo?

"Ronaldo da l'idea di pensare più a se stesso, ma quando ha avuto un tecnico come Ancelotti ha dimostrato di essere leader a tutto tondo".