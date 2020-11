tmw radio Giordano: "Milan, Ibra non può fare tutto. Il Napoli ha una grande occasione"

Per parlare di campionato e non solo a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Conte in una intervista dice che vuole rimanere per anni all'Inter:

"Siamo un Paese che vive di calcio ed è normale che ci sia un'attenzione maggiore. Ma quando fai risultati c'è gusto nel vedere che il tuo lavoro è riconosciuto. Ora l'Inter sta facendo meno, ci si aspettava un gioco migliore e dei punti in più. Ci vuole poco per passare dall'essere elogiato all'essere criticato ma Conte credo sia abituato".

Dybala e Eriksen, due situazioni opposte:

"A volte alcuni giocatori se non li prendi per il verso giusto e non scatta la scintilla è difficile rendere. Ci sono fuoriclasse che fanno il loro e altri che non riescono a mettersi sulle spalle la squadra e trascinarla, ossia avere la personalità".

Bella sfida tra Napoli e Milan. Mancheranno Pioli e il vice, può incidere?

"Ibra deve pensare a fare il giocatore, se mancano il primo e il secondo sarà difficile gestire il tutto. Ibra potrà essere importante nel trasmettere dei valori nei momenti di difficoltà, ma poi lui deve penare a fare il calciatore. E' un handicap importante".

Ma anche il Napoli ha una grande occasione:

​​​​​​​"Sarà una bella partita. Una vittoria del Napoli potrebbe proiettare i partenopei in testa. Ma il Milan viaggia alla grande, contro l'Hellas mi ha spaventato perché nel secondo tempo ha fatto davvero tanto. Al Napoli manca ancora una certa continuità anche all'interno dei novanta minuti".