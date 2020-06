tmwradio Giordano: "Milan, servono giocatori importanti. Juve, la reazione c'è stata"

A dire la sua sui temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Progetto Milan: se avesse la possibilità di scegliere, chi tra Gattuso e Rangnick?

"Si dice che Sarri non ha gli uomini adatti, mentre lo scorso anno Gattuso per poco non arriva quarto e la colpa è sua con quel Milan. Io prenderei Rangnick per lasciare Gattuso a Napoli, ma credo che il problema non è quello del tecnico. Di importanti ne sono passati, ma mancano i giocatori. Se vuoi puntare al quarto posto, devi prendere quelli adatti. Il Milan va rifatto su giocatori importanti".

Bonaventura lo terrebbe?

"Ci punterei, ha qualità, è uomo spogliatoio, ha superato il momento critico".

Un giudizio sulla Juventus di ieri sera:

"Ha gestito la partita dopo il vantaggio, anche se ci sono stati ancora alcuni errori. Ci aspettavamo una reazione e c'è stata. E' un risultato che tutti aspettavamo, questa vittoria può ridare una certa tranquillità ma deve confermarsi, soprattutto se Lazio e Inter continuano a vincere".

E Ronaldo?

"Deve avere il supporto della squadra, anche se lui riesce a trascinare i compagni. La squadra, se mette i palloni in mezzo, lui c'è. Nei movimenti l'ho visto più rapido. Ha un fisico che ha bisogno di più per entrare in condizione. Ma quando lo fa, non la perde facilmente".