Giordano: "Napoli, punterei ancora su Mertens. Pjanic meglio di Jorginho"

L'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano ha commentato durante Maracanà, trasmissione di TMW Radio, le notizie del giorno.

Sono state fissate delle date dalla Uefa per la chiusura delle liste per le Coppe:

"Si deve pensare le aule giudiziarie. Non vorrei che si passasse un'estate come quella del 2006. Il calcio deve lasciarsi queste cose alle spalle".

Sarri ha scelto Jorginho per la mediana, che ne pensa?

"Scelgo sempre Pjanic tra i due. Stiamo parlando di un altro giocatore importante, che ha fatto bene sia a Napoli che con il Chelsea. Per il gioco di Sarri può essere più adatto, ma come qualità Pjanic è più completo, anche sotto l'aspetto realizzativo. Un centrocampista deve portare gol, anche alla Juve".

Pjanic che sembra in partenza:

"Non è il Pjanic delle passate stagioni, ma ha tutto per tornare a certi livelli. Anche Ronaldo ha sofferto un momento delicato e abbiamo visto come è ritornato, addirittura forse meglio della sua prima stagione in bianconero".

Mertens cercato da varie squadre. Il rinnovo con il Napoli si fa difficile:

"Ci punterei ancora. E' un giocatore integro, che sa giocare in più posizioni d'attacco. E' un grande attaccante, ha fatto la storia del Napoli, un top player. Le grandi squadre, se vogliono vincere nell'immediato, devono prendere giocatori così. Lo dicevo anche con l'Inter per Lautaro. Mertens è determinante nelle partite chiave. Due mesi fa sembrava tutto fatto per il rinnovo, ora non so cosa sia successo".

Trezeguet preferisce Icardi a Milik. Che ne pensa?

"Si rivede in lui, che è uomo d'area di rigore. Diventi un grande giocatore se hai sia la finalizzazione che il gioco di squadra. E la Juve ha le possibilità per arrivare ad un giocatore del genere. Icardi deve avere una squadra che lo supporta, lui non sa inventarsi i gol come altri".

Cassano ha detto che Allegri è il migliore allenatore italiano. E' d'accordo?

"Sono d'accordo, per come fa giocare le squadre e per la gestione del gruppo, dei campioni. Devi avere la personalità per farlo e lui lo ha dimostrato. Lo dicono i risultati".