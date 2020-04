tmwradio Giordano: "Napoli, terrei Koulibaly e sacrificherei Fabian Ruiz"

Bruno Giordano, ex calciatore e tecnico, ha espresso a TMW Radio, durante Maracanà, il suo pensiero in merito alla ripartenza del campionato e su alcune situazioni di mercato che sono emerse in giornata.

Che ne pensa della possibile ripartenza?

"Chi ci dice che a settembre si può ripartire con più sicurezza? Si deve convivere con il virus e pensare a ripartire già da ora. Si deve cominciare ad andare fuori".

Rakitic (Barcellona) oggi ha espresso la volontà di tornare a giocare:

"I calciatori vogliono ricominciare, sono gli altri che frenano. Loro vogliono tornare ad allenarsi, ma le Istituzioni tengono ancora il freno a mano".

Il futuro di Donnarumma e Lautaro: cosa accadrà?

"Non credo che il Milan possa fare un contratto così importante. Se lo fa, potrebbe metterlo sul mercato con più tranquillità. Se arriveranno offerte, credo che il Milan possa cederlo. L'Inter ha più forza economica al momento. E Lautaro vuole giocare in Champions, un palcoscenico importante".

Lautaro: cosa accadrà? Per l'Inter spunta il nome del sostituto ed è Timo Werner:

"Lautaro nell'immediato non è Griezmann o Suarez, che possono darti tutto a livello di personalità. Il tedesco è un gran bel giocatore ma non so se può dare vittorie nell'immediato all'Inter, cosa che potrebbero fare gli altri. Non farei lo scambio con due '96. Prenderei qualcuno che mi aiuti nell'immediato".

Fabian Ruiz-Koulibaly: chi dovrebbe rimanere a Napoli la prossima stagione?

"Centrocampisti come lui se ne trovano, mentre il difensore è unico. Può fare una grande coppia con Manolas".