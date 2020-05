tmwradio Giordano: "Playoff, perché no? Inter, si deve puntare ancora su Godin"

A intervenire a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi di giornata è stato l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano.

Condò dice ad Andrea Agnelli di chiudere il capitolo Calciopoli. Che ne pensa?

"Dovrebbe mettere la parola fine a quella vicenda. Sarebbe bello per il calcio italiano che le grandi società andassero d'accordo, anche per avere più forza a livello europeo. Non fa bene nè alla Juve nè all'Inter questa situazione. I dieci anni di presidenza sono stati straordinari. Otto scudetti, due finali di Champions, difficile fare di più".

Si riparla di playoff e playout:

"Già sono tante le partite, se lo facciamo anche per il futuro la Nazionale non riesce a fare una partita. Quest'anno, se non ci fosse l'opportunità di riprendere a giugno, per assegnare i titoli perché non farli? Si potrebbe organizzare tutto e chiudere la questione in 20 giorni".

L'Inter pronta a fare grandi cambiamenti in estate:

"La differenza l'ha fatta Lautaro, dagli altri nomi che ho sentito in uscita ci si aspettava quello che hanno dato. Forse ci si aspettava di più da Sanchez. Credo si possa andare a migliorare con Vidal, Tonali, ma anche Werner. L'Inter è proiettata a migliorarsi".

Godin anche ha deluso?

"Forse non si è rilevato importante nella difesa a tre. E' un giocatore di grande esperienza. Si può aspettare e non bocciare dopo pochi mesi. Si deve continuare a puntare su di lui".