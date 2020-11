tmw radio Giordano: "Roma, dopo tante critiche Fonseca si sta prendendo una rivincita"

vedi letture

L'ex bomber e tecnico Bruno Giordano a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A.

Roma che sta crescendo di partita in partita:

"Ha un anno di esperienza in più Fonseca. Ha giocatori importanti, con personalità e non solo ragazzi di prospettiva. La cosa più importante è la presenza di un presidente, che sta a Trigoria ed è sempre lì. E questo da più certezze ai giocatori. Fonseca ha fatto il suo lavoro, ha subito tante critiche e invece ora si sta prendendo una rivincita".

Henrikh Mkhitaryan l'uomo in più?

"E' un giocatore a tutto campo, molto intelligente. Pedro però è straordinario".

Roma e Milan possono lottare per grandi traguardi?

"Negli 11 il Milan è una grande squadra, abbiamo visto la reazione con il Verona, ha dato la sensazione di essere una grande squadra. Quest'anno il campionato non si vincerà con 90 punti ma al massimo con 82-83 e diverse possono arrivarci. E anche tra la prima e la sesta ci sarà molto meno divario".

Ronaldo in vendita per 100 milioni. Psg favorito. Che ne pensa?

"Con lui può succedere di tutto. Messi ha un legame forte con il Barcellona, mentre il portoghese potrebbe cambiare ancora. Poi nel 2022 ci sono i mondiali in Qatar e sappiamo qual è la proprietà del Psg. Lui forse vorrebbe lasciare la Juve con una Champions. Ma in questo momento i bianconeri non sono capaci di vincerla. Ad oggi non vedo però squadre al livello del Bayern Monaco".

Napoli, Mertens come mai segna meno?

"Gioca più lontano dalla porta. Se vuoi vincere, ti devi sacrificare, ma se lo rimetti lì davanti ricomincerà a segnare. Se vuoi giocare con 4 attaccanti, logico che qualcuno si deve sacrificare".