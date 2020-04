tmwradio Giordano: "Scambio Lautaro-Griezmann? Nell'immediato ci guadagnerebbe l'Inter"

Bruno Giordano, ex bomber e tecnico, ha parlato dei temi più caldi a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Caos contratti. Cosa ne pensa?

"Sarà un problema europeo che sarà da risolvere globalmente".

Scambio Lautaro-Griezmann fattibile?

"Avrebbe meritato il Pallone d'Oro quando ha vinto il Mondiale, poi arrivò in finale anche in Europa League. Nell'immediato ci guadagnerebbe l'Inter, perché come Suarez è pronto e ha mentalità vincente. Tra 3-4 anni avrebbe più vantaggi il Barcellona, perché si troverebbe un ragazzo giovane che può diventare un campione come Griezmann e Suarez. L'Inter ha bisogno di vincere e giocatori come questi ti danno questa sicurezza".

Come si spiega l'involuzione di Bernardeschi?

"Ha cambiato più posizioni in poco tempo. Se sbagli una partita alla Juve, poi fai fatica a rientrare. Non è stata una buona stagione. Il Bernardeschi vero deve ancora vedersi, ma punterei ancora su di lui".