A TMW Radio, durante Maracanà, è arrivato il momento dell'ex bomber e tecnico Bruno Giordano.

Discorso scudetto chiuso o l'Inter può ancora sperare?

"Sono sette in realtà i punti di distacco tra le due squadre. Per la Juve sarebbe un passo indietro chiudere con distacchi minimi, Allegri vinceva già gli Scudetti a questo punto. Inter, Lazio e Atalanta hanno steccato nei momenti decisivi. L'Inter sta facendo il suo, ma la Juve vincerà alla fine".

Sarri, fallimento se non passa il turno in Champions?

"Non ho nulla contro di lui, ma il sarrismo visto a Napoli l'ho visto solo lì. Anche l'Empoli giocava un buon calcio. Ma mi chiedo: non è che anche a Napoli si è adattato a quel tipo di giocatori, come sta facendo in modo intelligente alla Juventus? Credo che decisiva sarà la partita con il Lione. Se vieni eliminato, la stagione è finita. La svolta sarà quella. Se dovessero passare, alla fine con una semifinale o una finale devi ridare una chance a Sarri. Ma se vinci il campionato sul filo di lana e vai fuori in Coppa contro il Lione, il cambiamento deve esserci per forza. Il popolo juventino non sarebbe soddisfatto".

Potrebbe pensare anche alle dimissioni?

"Non può essere solo l'aspetto tecnico-tattico. Se il rapporto con la squadra è buono, lo superi. Credo che non ci sia un rapporto speciale con la squadra, cosa che c'era con Conte e Allegri. C'era un furore, segno che giocavano anche per l'allenatore. Ora giocano solo per se stessi e per fare i professionisti al meglio".