L'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi del giorno. Ecco le sue parole:

Ci crede a un'eventuale rimonta della Juventus?

"Si, chissà se sarà vincente. Fino all'ultima partita per me sarà dentro il discorso Scudetto, così come le milanesi. C'è da ritrovare una condizione fisica, soprattutto con Dybala. Se ritrova l'argentino come visto lo scorso anno, può fare un girone di ritorno molto importante".

L'Inter di Conte riuscirà a vincere lo Scudetto?

"I presupposti ci sono, avrà solo il campionato mentre le altre avranno ancora gli impegni europei. E questo è un vantaggio".

Passato Capodanno, si riparte subito con la Serie A. Vi aspettate sorprese?

"Credo nel Milan ma occhio al Benevento, che sta facendo grandi cose. E al Milan continuano a mancare giocatori importanti".

Quale il miglior tecnico del 2020?

"Gasperini. Ha riportato l'Atalanta in Champions, ha sfiorato la semifinale. Se pensiamo a dove era tre anni fa, ha fatto un lavoro straordinario".