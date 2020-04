tmwradio Giordano: "Serie A, con le dovute cautele si può ripartire"

A parlare dei temi di giornata a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato l'ex attaccante e tecnico Bruno Giordano.

Che ne pensa delle ultime decisioni, ossia la ripresa degli allenamenti dal 18 maggio:

"Ci aspettavamo più buone notizie. Assurdo che i giocatori possano andare singolarmente ad allenarsi nei parchi e non all'interno dei centri sportivi. Non è la stessa cosa. Non è detto che le big non si facciano sentire, magari in separata sede. La Lazio si fa sentire molto, anche attraverso i giornali".

Quante possibilità ci sono di ripartenza?

"Io ripartirei al 100%, uno sportivo deve avere il coraggio di affrontare certe situazioni. I controlli che possono avere sono importanti. Con le dovute cautele, si può ripartire. Fare una trasferta oggi è possibile. Oggi corre più rischi chi va a correre nel parco".

Cavani all'Inter: ci crede? Con Mertens e Lukaku ma senza Lautaro sarebbe un attacco completo?

"A Lautaro non rinuncerei mai, ma sarebbe un attacco molto forte. La qualità di Cavani è quella di saper giocare su tutto il fronte d'attacco, sarebbe perfetto per il gioco di Conte. Mertens anche lo sarebbe. All'Inter manca alzare un trofeo, Cavani e Mertens possono darti subito qualcosa in termini di qualità ed esperienza rispetto a Lautaro, questo è vero".

Mertens che ruolo potrebbe avere?

"Mertens non è più un esterno, sarebbe meglio nella coppia d'attacco del 3-5-2 di Conte. Potrebbe giocare al posto di Cavani. Certo che rinunciare a Lautaro sarebbe un bel colpo. Ma se vuoi vincere subito, puoi fare così. Ricordiamo cosa fece la Juventus, quando vendette Zidane".