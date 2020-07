tmwradio Graziani: "Belotti? Se fossi in Inter e Roma investirei su di lui"

A dire al sua sui temi di giornata è stato a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, l'ex calciatore Francesco Graziani.

Zaniolo beccato a fumare. Nelle ultime ore tante critiche sui social. Che ne pensa?

"Ultimamente ci sono stati diversi episodi, non ultimo quello con Mancini e l'accusa di scarso impegno di Fonseca. Spero siano solo peccati di gioventù. Non vorrei che i giovani perdessero di vista la realtà per poi vedersi preclusa la possibilità di giocare a grandi livelli. Qualche peccato ci può stare e va perdonato, ma non deve durare nel tempo. Come giocatore è appena nato, deve ancora crescere".

Un pensiero su Chiesa, addirittura impiegato come terzino nella Fiorentina in questa stagione. E' tra i flop del campionato?

"Ha giocato pochissimo nel suo vero ruolo di esterno d'attacco. Le colpe possono essere di tanti, ma lo hanno fatto giocare in tutte le posizioni e nel suo ruolo. Da risorsa è diventato un problema. E alla Fiorentina dico: lo vuoi vendere ma è un gioiello scolorito, perché? E' andato incontro a una stagione difficile e la società non potrà portare a casa i soldi richiesti per poi investirli e fare una squadra più forte. Le colpe le ha anche lui, ma le posizioni in cui è stato utilizzato lo hanno penalizzato. Lo vedrei bene nella Juve di Sarri e anche nel Napoli. Nel 4-3-3 diventa devastante. Quando ti punta, poche volte sbaglia. E' rapido, veloce, ma se lo impieghi in maniera sbagliata lo metti nelle condizioni di fare brutte figure".

Dzeko molto cercato dall'Inter:

"Se sta bene fisicamente, può allungarsi la carriera. Ma all'Inter la coppia Lukaku-Dzeko non la vedo. Non vedo possibile che uno si sacrifichi per l'altro. E poi occupano la stessa porzione di campo. Lo vedo più come sostituto di Lukaku, come alternativa in panchina".

Qual è il futuro di Belotti?

"Io fossi l'Inter, se do via Lautaro, investirei su di lui. O anche la Roma se cedesse Dzeko. Ma servono almeno 50 milioni. Lo vedo bene in una squadra importante. Belotti sarebbe la fortuna della Juventus, che ha quel tipo di gioco".

I migliori della Serie A di quest'anno?

"Handanovic, difensore De Ligt anche se il mio preferito è Koulibaly, centrocampista Castrovilli, che è stato una vera sorpresa, attaccante Belotti, anche se Immobile è fuori concorso. Spero che possa vincere la Scarpa d'Oro e la classifica cannonieri".