L'ex attaccante e tecnico Francesco Graziani. ha parlato dei temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Immobile al Napoli: operazione possibile?

"Tutto è possibile, certo è che il Napoli che va su Immobile andrebbe su un grande calciatore che in Italia sta facendo tanto bene. C'è un punto interrogativo: come mai non si sia imposto anche in campo internazionale. Sarebbe comunque un impegno economico non indifferente. Il presidente è contrario a giocatori napoletani? Vorrei sentirlo dal presidente stesso".

Meglio non circondarsi di giocatori troppo tifosi?

"Ogni società, se si fa rappresentare da un ex calciatore, sarebbe ottimo. Ti dà una grossa mano, è la memoria storica di quella società. Ti fa capire che devi amare la maglia. Uno come Pulici, Sala, Zaccarelli, sarebbero ideali per esempio al solito, rappresenterebbero questo ideale. Quando entri, devi imparare la storia della società. E avere un personaggio del genere sarebbe fondamentale. Ma molti presidenti certe figure non le vogliono perché fanno ombra".

In casa Napoli c'è tanto rammarico per come è andata con Ancelotti:

"Io sono andato il secondo anno a Dimaro, era contento Ancelotti degli acquisti, perché era una campagna di rafforzamento. Ma le cose sono poi andate al contrario. Ci doveva essere forse più energia nel chiedere certi giocatori, come James Rodriguez, che lui voleva a tutti i costi. Ad agosto eravamo tutti convinti che il Napoli si fosse rinforzato e diventasse più competitivo. Poi purtroppo le cose sono andate diversamente".

Ci sono giocatori che hanno paura di tornare a giocare: cosa gli direbbe?

"Io non mi fido di quello che mi dice il presidente, o quello federale. Io voglio sapere il parere del comitato tecnico-scientifico. Devono essere loro a dire se si può giocare e con quale sicurezza".