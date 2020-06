tmwradio Graziani: "Roma, non mollare nulla. Torino, Cairo non vende Belotti? Una bugia"

vedi letture

Francesco Graziani, ex bomber, ha parlato dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Scudetto, discorso chiuso per Inter e Lazio?

"Ogni partita potrebbe essere una svolta, in positivo o negativo. Per l'Inter il discorso Scudetto si può dire quasi chiuso, perché ha due squadre davanti. Ma le situazioni cambiano. Ora si è avvantaggiata la Juve, nonostante non stia giocando benissimo. Mi sono entusiasmato a vedere l'Atalanta. I discorsi non sono chiusi per la Lazio, che ha perso ma non è tagliata fuori, quattro punti non sono un'enormità e c'è ancora lo scontro diretto. Lo Scudetto si deciderà con Juventus-Lazio. La Lazio, se gioca così, può impensierire fino all'ultimo la Juventus".

Sarri e Conte: a chi fare un appunto ora?

"A nessuno. Stanno lavorando abbastanza bene, Conte ha influito di più sulla squadra, sul carattere e sulla personalità dell'Inter. Sarri, nonostante sia primo in classifica e in corsa per la Champions, non si è ancora visto nel gioco e nel carattere della squadra. Alla Juve non serve un uomo di campo come Sarri ma un gestore di uomini. Sarri non ha inciso perché i suoi dettami tattici così precisi alla Juve non si possono replicare".

Dzeko il più forte centravanti di sempre della Roma? Meglio puntare all'Atalanta o prepararsi per puntare all'EL?

"Un obiettivo aiuta l'altro. La rincorsa all'Atalanta è legittima e speriamo che l'EL veda la Roma protagonista. Non credo faranno un errore di mollare un obiettivo. Che peccato aver annullato il gol di Veretout, era meraviglioso. ha sofferto all'inizio, poi ha preso le misure e con i cambi ha ribaltato una partita non facile, la prima dopo il lockdown. Ho temuto per una cattiva serata ma Dzeko era in serata. Di sicuro è tra i bomber più forti della storia del club".

Torino, Cairo ha detto che non vende Belotti. E' giusto?

"E' una bugia, è come se avesse chiesto a qualcuno una proposta indecente. Ma credo farà fatica a riceverla qui in Italia, forse dall'estero. Te la scordi oggi 100 milioni, vedi il Barcellona cosa sta facendo con Lautaro. Il Toro se vuole guardare con ottimismo al futuro deve tenere Belotti. Se lo vende, non so cosa faranno i tifosi. Belotti al Napoli? Lo vedo bene ma non lascerei andare via a parametro zero Milik.