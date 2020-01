TMW RADIO - Graziani: "Roma, serve rispetto ma non paura della Lazio"

L'ex attaccante Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto a Maracanà, durante il pomeriggio di TMW Radio, per parlare del derby della Capitale (e non solo).

Come arrivano le due squadre al derby?

​​​​​​​"Spero sia una bella partita e che la gente possa divertirsi. La Lazio è in salute, sta bene, viene da grandi risultati, ha grande entusiasmo. Ci sarà da soffrire per la Roma, ma in queste squadre chi è in sofferenza dà qualcosa di più".

La Roma ha la panchina corta?

"A volte le partite con le alternative in panchina puoi trovare il modo di vincerla. Oggi gli innesti non ce li ha. Con gli undici in campo può vincere i derby. la Roma deve avere rispetto e non paura della Lazio. Non sono gli aspetti tattici che ti fanno vincere le partite, sono i calciatori in campo che fanno la differenza".

Questa Roma però segna poco, cosa deve fare per essere più cinica sotto porta?

"Esterni che segnano poco? Le soluzioni alternative sono poche. Come sono pochi quest'anno di Dzeko,sono troppo pochi e per uno delle sue qualità. La Lazio si affida soprattutto a Immobile e gli altri fanno meno gol. La Roma li ha distribuiti un po' per tutti. Lì sulle fasce si fa fatica".

Che ne pensi di Napoli-Juventus?

"Dopo la sofferta vittoria in Coppa Italia, il Napoli sotto il profilo del carattere l'ho visto bene, uno dei migliori della stagione. Quella qualificazione può ricreare un po' di autostima. Ma ci si scontra contro una squadra che se fa la partita, la vince. La Juve fa fatica a chiudere le partite e questo può essere importante per il Napoli".