TMW RADIO - Graziani: "Sarri, svegliati! Serve il tridente"

L'ex attaccante e tecnico Francesco "Ciccio" Graziani è intervenuto in diretta a TMW Radio, durante Maracanà, per parlare dei temi del momento.

Sulla Juventus e la questione tridente

"Sarri non ha capito che non allena più l'Arezzo, il Napoli o altre squadre. Quando hai questi campioni, devi mettere n campo tanta qualità. Sono gl ialtri ad avere paura e che devono stare attenti, non la Juve. Giocando contro Sassuolo, Verona o altre, è la Juve che deve preoccuparsi dell'equilibrio. Sarri, devi svegliarti, quei tre sono 'sopportabili' da centocampo e difesa. Se non entrava Dybala l'altra sera, lui le partite non le vince. Non sta curando nenanche troppo la fase difensiva. Con Allegri aveva preso 8 gol a questo punto, quest'anno 15. Qualcosa non va quindi. Certo, in alcune partite devi avere più equilibrio, ma ci sono squadre esattamente inferiori e non giochi con quei tre? Il Psg gioca con tre attaccanti. Solo noi pensiamo solo alla fase difensiva. Quello bravi deve farli giocare, non solo quando gli fa comodo".

Sul centrocampo bianconero

"Gli attaccanti in fase di non possesso si abbassano un po', ma qual è il problema? Un minimo di fase difensiva la fanno anche loro, ma dalla metà campo in giù devono pensarci centrocampo e difesa. Non puoi sacrificare gli attaccanti. Il centrocampo? Chi c'è l'ha un parco giocatori così?".

Su Higuain

"Non c'è bisogno di spostarlo più indietro, da centravanti va molto bene".

Su Icardi

"A livello di vedere la porta, lui è più killer rispetto a Higuain. Ma in una mia squadra mi prendo Higuain, perché sa fare gol ma sa anche giocare con i compagni. Lontano dalla porta, Icardi non sa giocare a calcio".

Sul Napoli di Gattuso

"Io farei giocare Ruiz e Allan, con Zielinski più avanti, con una sorta di 4-2-3-1. Con davanti Milik, Insigne e Callejon".