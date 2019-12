TMW RADIO - Gregucci: "La Lazio nella partita secca può battere chiunque"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

A dire la sua sui temi di giornata a TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'ex difensore e tecnico Angelo Gregucci.

Su Inter-Roma

​​​​​​​"La Roma è una difesa sotto collaudo. Nessuno sperava che Smalling si adattasse così presto al calcio italiano. Una difesa abbastanza collaudata da ambiente a qualcosa d'importante. Sull'Inter sulla carta ha la miglior difesa, De Vrij è bravo a costruire, Godin viene da un background importante. L'Inter vuole vincere per diktat del suo comandante".

Su Fonseca e Inzaghi

"Fonseca non è una sorpresa, viene da una scuola che ammiro come quella portoghese. Ha fatto ottimi risultati in Ucraina, con difficoltà ambientali. ha fatto crescere il gruppo. Ereditare un dopo-De Rossi e Totti era ancora più difficile. E' andato ad individuare qualche profilo internazionale che potesse aiutarlo a farli crescere. Ha creato un senso di appartenenza in una piazza difficile, ha isolato la squadra dall'ambiente esterno. E' riuscito a tenere Dzeko, lo ha ricaricato e gli ha dato le giuste responsabilità. ha dato u'identità ed è una squadra molto competitiva. Inzaghi conosce ogni mattonella di Formello. Ha sempre evoluto la squadra, cercando di favorirla tecnicamente. ha trovato la quadra per far giocare tutti insieme i giocatori di qualità. Su partita secca, la Lazio può battere chiunque. In Europa arriva corto però"

Su Luis Alberto e non solo

​​​​​​​"Ad oggi Milinkovic è quello che sta rendendo meno ma ha potenzialità grandi. Luis Alberto sembra un fuoriclasse. In alcune giocate sembra Platini, un fuoriclasse. Fa la differenza. Correa comincia ad avere un rapporto con la porta migliore. Immobile è il miglior cannoniere italiano degli ultimi anni. Acerbi poi credo sia affidabile, costante nel tempo. Lucas Leiva poi rimane una costante importante, sa leggere le situazioni prima degli altri, ha personalità, qualità".