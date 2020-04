tmwradio Grifo: "A Friburgo allenamenti in piccoli gruppi. L’Italia è il mio sogno"

Vincenzo Grifo, centrocampista del Friburgo e della Nazionale italiana, è intervenuto durante il TMW Radio News per parlare di tanti argomenti. Ecco le sue parole:

Come procede la situazione in Germania?

"Stiamo benissimo, sia io che la famiglia. Si può uscire, mai più di due, ma la situazione è migliore rispetto all'Italia".

Il Friburgo si allena?

"Gli esercizi e la palestra si fa a casa, sul campo invece facciamo un po' di corsa ma in gruppi di quattro. Era da tre settimane che non tornavamo al campo per allenamenti specifici".

Quando si tornerà a giocare in Bundesliga? Ci sono ipotesi?

"Speriamo presto, stiamo soffrendo anche noi professionisti, ci manca il pallone. Ma sappiamo che la salute è più importante di ogni altra cosa".

Come ha reagito al rinvio degli Europei?

"Molto male, immaginavo che si potesse rinviare di un anno. L’Italia è il mio sogno, sono sempre in contatto con il ct Mancini, che ringrazio molto. Dal primo giorno mi sono sentito in famiglia in Nazionale. E' un orgoglio farne parte e ho sempre sognato di indossare quella maglia".

Chi sente più spesso in Italia?

"Spesso con Gollini e Pavoletti, ma anche con Donnarumma".

Da dove viene la passione per l'Inter?

Ho iniziato con nonno e papà che mi hanno regalato una maglia di Baggio, che all'epoca era in nerazzurro. I miei fratelli sono juventini e milanisti, quindi c'è sempre stata aria di derby in casa. Sogno di tornare in Serie A, continuo a seguire molto. Mi sento italiano".

Come sta il calcio tedesco?

"Ci sono stadi sempre pieni e questo è molto bello. La Bundesliga è molto seguita e bella da vedere".

Ha qualche esempio da seguire?

"Sia Juventus che Inter hanno tanti campioni da cui apprendere".

E il Milan? Si parla tanto di Rangnick...

"Sono molto amico di Calhanoglu. Non ho mai incontrato Rangnick, ma in Germania se ne parla benissimo. Sa lavorare bene con i giocatori e con i giovani".

Tanti giovani ha incontrato in Nazionale, come Tonali e Zaniolo: c'è qualcuno che l'ha sorpresa di più?

"Sono tanti, come Chiesa. Penso che l'Italia dei giovani sta andando molto bene, perché sono ragazzi di talento".