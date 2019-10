TMW RADIO - Iezzo: "Meret come Donnarumma. Alisson da Pallone d'Oro"

© foto di Federico De Luca

L'ex portiere del Napoli Gennaro Iezzo ha detto la sua sui temi del momento a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Sul Napoli

"Insigne con quel gol e con quell'abbraccio ad Ancelotti ha cancellato via tutte le polemiche delle ultime settimane. Mertens e Insigne hanno fatto meglio di tutti in questo turno di Champions".

Su Meret

"Lui come Donnarumma? Dopo l'addio di Buffon in Nazionale, l'Italia è in buone mani. Ha due giovani di grandissimo livello e Sirigu che si sta dimostrando all'altezza. La differenza tra Meret e Donnarumma è il fatto che Gigio ha più partite alle spalle, ma sono due portieroni. Dove punta, Mancini punta bene".

Lukaku, De Ligt e Lozano: chi ha deluso di più finora?

"Non stanno dimostrando le loro qualità. Bisognerà attendere un po', perché c'è bisogno comunque di adattarsi alla Serie A. Lozano ha le caratteristiche per fare bene, ma sta faticando. Lukaku contro le difese italiane dimostrerà di essere il campione che è. De Ligt nella difesa di Sarri può essere determinante".

Su Alisson

"Ha tutto per vincere il Pallone d'Oro. E' straordinario, è un portiere completo, ha i piedi e una grande esplosività".

Su Haaland

"Mi ha sorpreso contro il Napoli, ha dentro di sè tanta cattiveria di chi vuole arrivare a certi livelli. Buon piede, personalità, queste sono le doti che uno deve avere. Di sicuro farà parlare di sè".